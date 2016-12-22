Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2016, 16:05



Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.

В программе мероприятия - соревнования среди ползунов и ползуниц в возрасте до девяти месяцев, и бегунов – до трех лет. Мамы с ребятишками смогут поучаствовать в мастер-классах по лепке и рисованию. Чуть позже специалист по грудному вскармливанию, поделится с мамочками профессиональными советами. Организаторы встречи - фонд «Возможность», «69 Параллель», центр «Чудо дети» и Федерация фитнес-аэробики - позаботились о подарках для победителей. Соревнования пройдут 25 декабря в 11 часов в семейно-оздоровительном центре «Кенгуру» по ул. Завенягина 4. Телефон для справок 32-01-69. Традиционные общегородские соревнования среди норильских семей проводятся уже в седьмой раз.В программе мероприятия - соревнования среди ползунов и ползуниц в возрасте до девяти месяцев, и бегунов – до трех лет. Мамы с ребятишками смогут поучаствовать в мастер-классах по лепке и рисованию. Чуть позже специалист по грудному вскармливанию, поделится с мамочками профессиональными советами.Организаторы встречи - фонд «Возможность», «69 Параллель», центр «Чудо дети» и Федерация фитнес-аэробики - позаботились о подарках для победителей.Соревнования пройдут 25 декабря в 11 часов в семейно-оздоровительном центре «Кенгуру» по ул. Завенягина 4. Телефон для справок 32-01-69.