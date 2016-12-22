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22 декабря 2016, 16:06

В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования.

24 декабря на «Заполярнике» с 14.30 до 18.00 пройдут соревнования по русским шашкам. К участию допускаются все желающие, знающие правила игры в русские шашки. Возраст участников не ограничен. А 26 декабря в Плавательном бассейне с 12.00 до 13.00 пройдут соревнования «Веселые старты» с воспитанниками школы-интернат №2. Состав команды шесть человек, возраст участников 10 – 15 лет. Организаторы: специалисты Дворца спорта «Арктика», ДЮСШ плавания и водного поло. В соревнованиях примут участие три смешанные команды.

    Список новостей

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра. 15:52   Два мастер-класса пройдут в эти выходные в музее Норильска.
13:08   Состоялись игры шестого и седьмого тура среди команд Первой лиги зоны «Таймыр» по мини-футболу. 13:07   24 декабря в 17-00 в читальном зале Публичной библиотеки состоится новая встреча с «живыми книгами».
13:05   Подведены итоги "Доброго норильска-2016". 13:05   20 декабря в Москве состоялась церемония вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.
13:04   Конкурс отменяется 13:01   Сегодня на календаре - день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.
12:10   Талнахские полицейские направили в суд дело по факту кражи на крупную сумму.

 20 декабря 2016 
20:00   Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, о замораживании суммы материнского капитала до 2020 года 14:23   Норильских пенсионеры в начале нового года получат по пять тысяч рублей.
14:08   В ведение кайерканской управляющей компании «Северный управдом», перешло уже 12 домов.

 19 декабря 2016 
17:10   В Кайеркане и Талнахе сегодня открылись отделения многофункционального центра. 15:07   Четыре социально ориентированные некоммерческие организации завершили работу над проектами в рамках городского конкурса соцпроектов.
13:59   Центр тестирования ГТО приглашает норильчан выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 13:59   Полицейские направили в суд уголовное дело по факту мошенничества.
13:59   Талнахская библиотека проводит акцию "Задолжник! Отзовись!". 13:58   В Норильске завершился региональный турнир по дзюдо «Северное Сияние».
13:58   В Доме спорта БОКМО прошел городской турнир по каратэ «Олимпийские надежды». 13:58   Норильские тхэквондисты вернулись с традиционного регионального турнира «Кубок Сибири», который проходил в Красноярске и собрал более 80 участников 10-11 лет.
13:57   Объединенная дирекция заповедников Таймыра в субботу на фестивале «Путораны. Толсторог. Люди» подвела итоги своего масштабного проекта по учету популяции этого эндемичного вида копытных. 13:32   В Норильском храме "Всех скорбящих Радость" прошли праздничные службы в честь Николая Чудотворца.

 16 декабря 2016 
15:15   Дмитрий Медведев рассказал о главных итогах 2016 года, передает информационный портал "ТАСС". 15:14   Полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-службы ОМВД России по г. Норильску.

 15 декабря 2016 
15:04   Завтра, 16 декабря, в Художественной галерее состоится торжественное открытие выставки «Стиль Вояж». 15:04   Норильчанин предстанет перед судом за сбыт и хранение наркотических веществ в крупном размере.
15:03   В Отделе МВД по г. Норильску состоялось первое заседание Общественного совета третьего созыва. 15:03   Библиотека Семейного чтения приглашает ребят на «Зимнюю сказку».
13:19   Сегодня в реабилитационном центре «Виктория» - премьера кукольного театра. 13:15   Премьер-министр России Дмитрий Медведев завтра в прямом телеэфире подведет основные итоги уходящего 2016 и наметит планы на 2017 год.
13:11   Сегодня День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 13:04   17 декабря, исполнится 85 лет известному горожанину заслуженному юристу России Вячеславу Николаевичу Ханжину.

 14 декабря 2016 
16:00   Волонтеры «Норникеля» подвели итоги работы корпоративной программы «Комбинат добра».




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