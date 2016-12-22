Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2016, 16:06



В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования.

24 декабря на «Заполярнике» с 14.30 до 18.00 пройдут соревнования по русским шашкам. К участию допускаются все желающие, знающие правила игры в русские шашки. Возраст участников не ограничен. А 26 декабря в Плавательном бассейне с 12.00 до 13.00 пройдут соревнования «Веселые старты» с воспитанниками школы-интернат №2. Состав команды шесть человек, возраст участников 10 – 15 лет. Организаторы: специалисты Дворца спорта «Арктика», ДЮСШ плавания и водного поло. В соревнованиях примут участие три смешанные команды.