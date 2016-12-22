Новости:

22 декабря 2016

16:53 Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города.

16:08 В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.

16:07 Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников.

16:07 В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».

16:06 Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей.

16:06 В каникулы ЗАГС будет работать.

16:06 В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования.

16:05 Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.

16:05 Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

18:04 Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра.