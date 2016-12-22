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22 декабря 2016, 16:06



Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. А вчера, 22 декабря, специалисты норильского управления пенсионного фонда принимали поздравления с Днем образования Пенсионного фонда Российской Федерации. Этой крупнейшей в стране федеральной системе оказания государственных услуг в области социального обеспечения исполнилось 26 лет. Управление Пенсионного фонда в Норильске ранее называлось представительством и было создано в 1990 году. Сегодня этот социально-значимый комплекс НПР, обслуживает более 40000 пенсионеров Норильска, Талнаха и Кайеркана. Накануне в ряде СМИ прошла информация о том, что некоторые пенсионеры получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет проведена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.А вчера, 22 декабря, специалисты норильского управления пенсионного фонда принимали поздравления сДнем образования Пенсионного фонда Российской Федерации. Этой крупнейшей в стране федеральной системе оказания государственных услуг в области социального обеспечения исполнилось 26 лет.Управление Пенсионного фонда в Норильске ранее называлось представительством и было создано в 1990 году. Сегодня этот социально-значимый комплекс НПР, обслуживает более 40000 пенсионеров Норильска, Талнаха и Кайеркана.