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22 декабря 2016, 16:07



В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».

С 20 декабря 2016 года по 15 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел совместно с членами общественных советов посетят детские дома, школы-интернаты, семьи, попавшие в сложные жизненные условия, и семьи коллег, погибших при исполнении служебного долга. Сотрудники полиции поздравят ребят с новогодними праздниками, вручат подарки и раздадут школьникам красочное волшебное письмо с правилами безопасности от Полицейского Деда Мороза. Оно станет памяткой о том, как вести себя в незнакомой ситуации, а также в сети Интернет. Стражи порядка поздравят с наступающими праздниками граждан, которые были спасены полицейскими за последние годы. Жители края и герои встретятся, чтобы вручить друг другу новогодние подарки и пожелать исполнение желаний в будущем году. А «Заполярная правда» расскажет об этом в одном из ближайших номеров. Норильские полицейские примут участие во Всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз».С 20 декабря 2016 года по 15 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел совместно с членами общественных советов посетят детские дома, школы-интернаты, семьи, попавшие в сложные жизненные условия, и семьи коллег, погибших при исполнении служебного долга.Сотрудники полиции поздравят ребят с новогодними праздниками, вручат подарки и раздадут школьникам красочное волшебное письмо с правилами безопасности от Полицейского Деда Мороза. Оно станет памяткой о том, как вести себя в незнакомой ситуации, а также в сети Интернет.Стражи порядка поздравят с наступающими праздниками граждан, которые были спасены полицейскими за последние годы. Жители края и герои встретятся, чтобы вручить друг другу новогодние подарки и пожелать исполнение желаний в будущем году. А «Заполярная правда» расскажет об этом в одном из ближайших номеров.