Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2016, 16:07



Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников.

В рамках акции «Неделя общественной безопасности», посвященной профилактике мошенничества, полицейские акцентируют внимание школьников на том, что нельзя делиться информацией о себе и своих близких с незнакомыми людьми в Интернете, предупреждают об осторожности с сомнительными публикациями в соцсетях и сообщениями, распространяемыми через мессенджеры. Во время одной из таких бесед полицейские обсудили со школьниками ситуацию взлома злоумышленниками страниц в одной из социальных сетей и последовавших за ней рассылок друзьям пользователя сообщений с просьбой перевести деньги на указанный счет. Сотрудники полиции предупредили ребят, что, помимо социальных сетей, подобным способом преступники могут орудовать и через популярные у норильчан программы по обмену мгновенными сообщениями. Стражи порядка призывают юных северян не поддаваться на уловки мошенников, и прежде чем выполнить перевод денег, позвонить другу или родственнику и узнать, действительно ли он нуждается в помощи. Полицейские также советуют школьникам делиться со своими родными и друзьями полученной во время встреч информацией. Во время занятий в образовательных учреждениях Норильска инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники дорожно-патрульной службы не только напоминают школьникам о правильном поведении во время праздничных массовых мероприятий и осторожности вблизи проезжей части дорог, но и ведут с ребятами разговор о распространенных способах мошенничеств посредством сети Интернет и популярных мессенджеров.В рамках акции «Неделя общественной безопасности», посвященной профилактике мошенничества, полицейские акцентируют внимание школьников на том, что нельзя делиться информацией о себе и своих близких с незнакомыми людьми в Интернете, предупреждают об осторожности с сомнительными публикациями в соцсетях и сообщениями, распространяемыми через мессенджеры.Во время одной из таких бесед полицейские обсудили со школьниками ситуацию взлома злоумышленниками страниц в одной из социальных сетей и последовавших за ней рассылок друзьям пользователя сообщений с просьбой перевести деньги на указанный счет. Сотрудники полиции предупредили ребят, что, помимо социальных сетей, подобным способом преступники могут орудовать и через популярные у норильчан программы по обмену мгновенными сообщениями. Стражи порядка призывают юных северян не поддаваться на уловки мошенников, и прежде чем выполнить перевод денег, позвонить другу или родственнику и узнать, действительно ли он нуждается в помощи. Полицейские также советуют школьникам делиться со своими родными и друзьями полученной во время встреч информацией.