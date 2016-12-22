Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2016, 16:08



В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.

Для обеспечения общественного порядка в праздничные дни будет задействован 31 полицейский, шесть представителей Национальной гвардии. Рассматривается вопрос о круглосуточной охране снежного городка на Театральной площади. 31 декабря сотрудники ГО и ЧС проведут досмотр мест проведения праздничных мероприятий на наличие угрозы жизни и здоровью граждан. На заседании антинаркотической комиссии собравшиеся обсудили способы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Решено, в том числе, взять на особый контроль работу по проверке информации о частных лицах, реализующих синтетические наркотики и курительные смеси, а также – постоянно проводить мониторинг сети Интернет с целью выявления людей, занимающихся поставкой запрещенных средств. В 2017-м году комиссией решено работать над снижением наркотизации населения и активизацией комплексной системы профилактической работы. На заседании прозвучал доклад о мерах, направленных на предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений в период новогодних праздников, а также о готовности к их ликвидации.Для обеспечения общественного порядка в праздничные дни будет задействован 31 полицейский, шесть представителей Национальной гвардии. Рассматривается вопрос о круглосуточной охране снежного городка на Театральной площади.31 декабря сотрудники ГО и ЧС проведут досмотр мест проведения праздничных мероприятий на наличие угрозы жизни и здоровью граждан.На заседании антинаркотической комиссии собравшиеся обсудили способы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Решено, в том числе, взять на особый контроль работу по проверке информации о частных лицах, реализующих синтетические наркотики и курительные смеси, а также – постоянно проводить мониторинг сети Интернет с целью выявления людей, занимающихся поставкой запрещенных средств.В 2017-м году комиссией решено работать над снижением наркотизации населения и активизацией комплексной системы профилактической работы.