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22 декабря 2016, 16:53



Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города.

Конкурс проводился с 1 ноября по 15 декабря 2016 года в рамках подготовки и проведения мероприятий «Мой город – моя история», посвященных 65-летию Норильска в 2018 году. На рассмотрение компетентного жюри было передано 14 проектов. Лучшей признана работа Дмитрия Пивоваренко. Победивший проект будет использоваться при оформлении юбилейных мероприятий, изготовлении сувенирной и иной продукции.