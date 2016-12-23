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23 декабря 2016, 13:07



Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.

Это уже 12-я по счету ежегодная пресс-конференция президента России, которая сегодня начнется в 12 часов по Московскому времени. Напомним, ранее она была запланирована на 22 декабря, но перенесена из-за траурных событий в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова, произошедшим 19 декабря в Анкаре. Во встрече, на которой президент подведет итоги уходящего года и выскажет свое мнение по самым острым проблемам, примут участие почти полторы тысячи журналистов. Транслировать ежегодную итоговую пресс-конференцию главы государства будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».