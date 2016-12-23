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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:31 Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:36 Сегодня в Норильске работает губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
15:18 Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря.
13:07 Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.
16:53 Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города.
16:08 В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07 Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников.
16:07 В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06 Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей.
16:06 В каникулы ЗАГС будет работать.[все новости]
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