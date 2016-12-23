Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 декабря 2016, 15:18



Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря.

Центр семьи «Норильский» с 2008 года работает с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, открыты также отделения в Талнахе и Кайеркане. Развлекать гостей, а их приглашено в этот день более сотни человек, будут специалисты центра семьи и волонтеры из клуба русского боевого многоборья, которые и выступят в роли актеров. Спектакль пройдет в современном формате «зритель на сцене», с вовлечением гостей в игру сюжета. После выступления, подопечные центра и ребятишки из многодетных семей поиграют с Дедом Морозом в традиционные игры, загадают желания и получат подарки.Центр семьи «Норильский» с 2008 года работает с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, открыты также отделения в Талнахе и Кайеркане.