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23 декабря 2016, 15:36



Сегодня в Норильске работает губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

К этому часу глава региона провел совещание, посвященное реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск" и организации авиаперевозок летом 2017 года, а также осмотрел строительную площадку перинатального центра. Чуть позже Виктор Толоконский проведет прием граждан по личным вопросам. А вечером во Дворце культуры губернатор края на торжественном новогоднем вечере вручит норильчанам государственные награды. В ходе визита губернатор также планирует посетить площадку, на которой идет возведение храмового комплекса в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской.