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23 декабря 2016, 16:31



Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску

За помощью в полицию обратился житель Талнаха. Он сообщил, что был избит и ограблен малознакомым мужчиной. Причиненный ему ущерб потерпевший оценил в 8,5 тысяч рублей. Как установили сотрудники уголовного розыска, со своим 33-летним обидчиком заявитель познакомился на улице, в компании общих знакомых мужчины проследовали в кафе, где распивали спиртное, а после отправились домой к потерпевшему. Уже в квартире у мужчин возник конфликт. Гость заявил, что за отдых в кафе его новый знакомый остался ему должен, несколько раз ударил хозяина, забрал у него генератор и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали мужчину. В его отношении следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный с применением насилия», максимальная санкция, которой предусматривает до 7-ми лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.