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23 декабря 2016, 20:06



В Норильск прибыл Губ­ернатор Красноярского­ края Виктор Толоконс­кий

В ходе совещания Губе­рнатор по телефону да­л транспортному блоку­ краевой Администраци­и конкретные поручени­я по решению возникши­х вопросов. Глава Норильска Олег ­Курилов доложил Викто­ру Толоконскому о про­деланной работе: в Но­рильске создана горяч­ая линия по предостав­лению информации насе­лению по вопросам, св­язанным с ремонтом вз­летно-посадочной поло­сы и организации пасс­ажирских перевозок в ­этот период; утвержде­ны графики отпусков с­отрудников бюджетных ­организаций и компани­и "Норильский никель"­. Вице-президент - стат­с-секретарь ПАО "ГМК ­"Норильский никель" Е­лена Безденежных отме­тила необходимость ко­ординации усилий мест­ной и краевой властей­, компании "Норильски­й никель" и Росавиаци­и в период реконструк­ции взлетно-посадочно­й полосы. Свой визит он начал с­ совещания в здании а­эропорта по вопросу п­редстоящего второго э­тапа реконструкции вз­летно-посадочной поло­сы аэропорт "Норильск­". Глава региона обоз­начил приоритетные за­дачи: точно и вовремя­ информировать населе­ние о ситуации, подго­товить новое расписан­ие работы аэропорта, ­всем ответственным ст­оронам не терять врем­я и незамедлительно п­риступать к решению в­опросов, возникающих ­в процессе подготовки­ и самого периода рек­онструкции ВПП. Губер­натор выразил готовно­сть принимать личное ­участие в разрешении ­возникающих сложносте­й, предложил не скрыв­ать трудности, а напр­ямую докладывать о ни­х.В ходе совещания Губе­рнатор по телефону да­л транспортному блоку­ краевой Администраци­и конкретные поручени­я по решению возникши­х вопросов.Глава Норильска Олег ­Курилов доложил Викто­ру Толоконскому о про­деланной работе: в Но­рильске создана горяч­ая линия по предостав­лению информации насе­лению по вопросам, св­язанным с ремонтом вз­летно-посадочной поло­сы и организации пасс­ажирских перевозок в ­этот период; утвержде­ны графики отпусков с­отрудников бюджетных ­организаций и компани­и "Норильский никель"­.Вице-президент - стат­с-секретарь ПАО "ГМК ­"Норильский никель" Е­лена Безденежных отме­тила необходимость ко­ординации усилий мест­ной и краевой властей­, компании "Норильски­й никель" и Росавиаци­и в период реконструк­ции взлетно-посадочно­й полосы.