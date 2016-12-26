Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2016, 13:05



В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.

В связи с этим новогоднее представление КДЦ «Юбилейный» «Чудеса Лукоморья» переносится на завтра, 27 декабря. Первый спектакль пройдет в 16.00, второй – в 18.00. Справки можно круглосуточно получить по телефону 39-26-72. Представление в КДЦ им.Высоцкого «Как Иван за чудо-ёлкой ходил» переносят на 30 декабря, в 17 и 19 часов. Телефоны для справок 37-16-67, 37-15-43. Траур объявлен в связи с крушением Ту-154 недалеко от Сочи, в котором погибли 92 россиянина.В связи с этим новогоднее представление КДЦ «Юбилейный» «Чудеса Лукоморья» переносится на завтра, 27 декабря. Первый спектакль пройдет в 16.00, второй – в 18.00. Справки можно круглосуточно получить по телефону 39-26-72.Представление в КДЦ им.Высоцкого «Как Иван за чудо-ёлкой ходил» переносят на 30 декабря, в 17 и 19 часов. Телефоны для справок 37-16-67, 37-15-43.