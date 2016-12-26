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26 декабря 2016, 17:16

В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2.

В проигранном матче у норильчан оба раза отличился Сергей Пономарев. Во второй игре голы на свой счет записали Константин Чащин, Алексей Филиппов и Ян Кузенок.
«У нас очень тяжелый конец года - идут игры с командами, которые решают серьезные задачи в чемпионате. Не все у нас получается, но я горжусь тем, что футболисты стараются играть по максимуму, стремятся к победе, и это главное, когда команда хочет расти, выигрывать. Мы не должны смотреть на ранги и звания соперника, а выходить на каждую игру только с мыслями о победе. Именно это мы стараемся донести до футболистов, стараемся сделать так, чтобы они в каждой игре с первых секунд играли друг за друга», – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.
По итогам тура «Норникель» с 16 очками расположился на девятом месте турнирной таблицы. Следующую игру норильчане проведут 11 января во Дворце спорта «Арктика» в рамках 1/4 финала Кубка России против подмосковного «Динамо». А ближайшая встреча в рамках Суперлиги у северян назначена на 18 января с «КПРФ», также на домашней площадке.

    Список новостей

 26 декабря 2016 
17:17   На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта. 17:17   С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».
17:16   В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2. 13:05   В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.

 23 декабря 2016 
20:06   В Норильск прибыл Губ­ернатор Красноярского­ края Виктор Толоконс­кий 16:31   Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:18   Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря. 13:07   Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра. 15:52   Два мастер-класса пройдут в эти выходные в музее Норильска.
13:08   Состоялись игры шестого и седьмого тура среди команд Первой лиги зоны «Таймыр» по мини-футболу. 13:07   24 декабря в 17-00 в читальном зале Публичной библиотеки состоится новая встреча с «живыми книгами».
13:05   Подведены итоги "Доброго норильска-2016". 13:05   20 декабря в Москве состоялась церемония вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.
13:04   Конкурс отменяется 13:01   Сегодня на календаре - день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.
12:10   Талнахские полицейские направили в суд дело по факту кражи на крупную сумму.

 20 декабря 2016 
20:00   Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, о замораживании суммы материнского капитала до 2020 года 14:23   Норильских пенсионеры в начале нового года получат по пять тысяч рублей.
14:08   В ведение кайерканской управляющей компании «Северный управдом», перешло уже 12 домов.

 19 декабря 2016 
17:10   В Кайеркане и Талнахе сегодня открылись отделения многофункционального центра. 15:07   Четыре социально ориентированные некоммерческие организации завершили работу над проектами в рамках городского конкурса соцпроектов.
13:59   Центр тестирования ГТО приглашает норильчан выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 13:59   Полицейские направили в суд уголовное дело по факту мошенничества.
13:59   Талнахская библиотека проводит акцию "Задолжник! Отзовись!". 13:58   В Норильске завершился региональный турнир по дзюдо «Северное Сияние».
13:58   В Доме спорта БОКМО прошел городской турнир по каратэ «Олимпийские надежды». 13:58   Норильские тхэквондисты вернулись с традиционного регионального турнира «Кубок Сибири», который проходил в Красноярске и собрал более 80 участников 10-11 лет.
13:57   Объединенная дирекция заповедников Таймыра в субботу на фестивале «Путораны. Толсторог. Люди» подвела итоги своего масштабного проекта по учету популяции этого эндемичного вида копытных. 13:32   В Норильском храме "Всех скорбящих Радость" прошли праздничные службы в честь Николая Чудотворца.

 16 декабря 2016 
15:15   Дмитрий Медведев рассказал о главных итогах 2016 года, передает информационный портал "ТАСС".




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