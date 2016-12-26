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26 декабря 2016, 17:16



В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2.

«У нас очень тяжелый конец года - идут игры с командами, которые решают серьезные задачи в чемпионате. Не все у нас получается, но я горжусь тем, что футболисты стараются играть по максимуму, стремятся к победе, и это главное, когда команда хочет расти, выигрывать. Мы не должны смотреть на ранги и звания соперника, а выходить на каждую игру только с мыслями о победе. Именно это мы стараемся донести до футболистов, стараемся сделать так, чтобы они в каждой игре с первых секунд играли друг за друга», – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам тура «Норникель» с 16 очками расположился на девятом месте турнирной таблицы. Следующую игру норильчане проведут 11 января во Дворце спорта «Арктика» в рамках 1/4 финала Кубка России против подмосковного «Динамо». А ближайшая встреча в рамках Суперлиги у северян назначена на 18 января с «КПРФ», также на домашней площадке. В проигранном матче у норильчан оба раза отличился Сергей Пономарев. Во второй игре голы на свой счет записали Константин Чащин, Алексей Филиппов и Ян Кузенок.«У нас очень тяжелый конец года - идут игры с командами, которые решают серьезные задачи в чемпионате. Не все у нас получается, но я горжусь тем, что футболисты стараются играть по максимуму, стремятся к победе, и это главное, когда команда хочет расти, выигрывать. Мы не должны смотреть на ранги и звания соперника, а выходить на каждую игру только с мыслями о победе. Именно это мы стараемся донести до футболистов, стараемся сделать так, чтобы они в каждой игре с первых секунд играли друг за друга», – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам тура «Норникель» с 16 очками расположился на девятом месте турнирной таблицы. Следующую игру норильчане проведут 11 января во Дворце спорта «Арктика» в рамках 1/4 финала Кубка России против подмосковного «Динамо». А ближайшая встреча в рамках Суперлиги у северян назначена на 18 января с «КПРФ», также на домашней площадке.