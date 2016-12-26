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26 декабря 2016, 17:17



С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».

Репертуар «Полярки-2017» будет состоять из двух направлений: творческого и образовательного. Традиционные режиссерские эскизы по произведениям писателей-эмигрантов (Владимира Набокова, Василия Аксенова, Сергея Довлатова) будут создавать режиссеры Георгий Цнобиладзе, Николай Русский, Андрей Гончаров. Вместе со зрителями увиденное обсудят театральные критики Олег Лоевкий и Татьяна Тихоновец, Ирина Алпатова и Алена Карась. Лекцию о трех волнах русской эмиграции прочитает театровед Татьяна Тихоновец, а о тотальном театре расскажет Олег Лоевский. В рамках лаборатории будет показан и премьерный спектакль «Жди меня... и я вернусь» по пьесе Владимира Зуева в постановке Анны Бабановой. В год 100-летия Октябрьской революции «Полярку» посвятили русскому зарубежью, уникальному историко-культурному феномену, связанному с событиями 1917 года самым непосредственным образом.Репертуар «Полярки-2017» будет состоять из двух направлений: творческого и образовательного. Традиционные режиссерские эскизы по произведениям писателей-эмигрантов (Владимира Набокова, Василия Аксенова, Сергея Довлатова) будут создавать режиссеры Георгий Цнобиладзе, Николай Русский, Андрей Гончаров. Вместе со зрителями увиденное обсудят театральные критики Олег Лоевкий и Татьяна Тихоновец, Ирина Алпатова и Алена Карась. Лекцию о трех волнах русской эмиграции прочитает театровед Татьяна Тихоновец, а о тотальном театре расскажет Олег Лоевский.В рамках лаборатории будет показан и премьерный спектакль «Жди меня... и я вернусь» по пьесе Владимира Зуева в постановке Анны Бабановой.