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26 декабря 2016, 17:17



На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта.

Кроме того, инновационная система обладает рядом возможностей, связанных с повышением эффективности управления производственными процессами. Речь идет о контроле выполнения производственной программы и оперативной корректировке управления производством. Для запуска системы в горных выработках рудника специалисты проложили более 40 км оптического кабеля и установили 122 точки доступа Wi-Fi. Такое оснащение позволит вести постоянный мониторинг местонахождения персонала и транспорта. А радиометки, установленные в фонарях шахты, способны позиционировать не только всю подземную технику рудника, но и работников, находящихся в шахте. Глобальная система охватывает 3900 фонарей, 50 единиц рельсового транспорта и порядка 180 единиц самоходной техники. Новая система позволяет обеспечивать радиосвязью ключевые рабочие зоны рудника. Рабочие были оснащены радиостанциями для общения между собой и с диспетчером шахты. В ближайшее время аналогичные проекты будут запущены на других рудниках Заполярного филиала и Кольской ГМК. Это новшество внедрено в рамках масштабной программы повышения безопасности персонала компании на производстве, которая стартовала в октябре 2015 года. По словам руководителя проекта Натальи Юшиной, новая система позволит четко координировать действия работников в чрезвычайных ситуациях и в случае аварии оперативно получать информацию о том, где находится персонал.Кроме того, инновационная система обладает рядом возможностей, связанных с повышением эффективности управления производственными процессами. Речь идет о контроле выполнения производственной программы и оперативной корректировке управления производством.Для запуска системы в горных выработках рудника специалисты проложили более 40 км оптического кабеля и установили 122 точки доступа Wi-Fi. Такое оснащение позволит вести постоянный мониторинг местонахождения персонала и транспорта. А радиометки, установленные в фонарях шахты, способны позиционировать не только всю подземную технику рудника, но и работников, находящихся в шахте. Глобальная система охватывает 3900 фонарей, 50 единиц рельсового транспорта и порядка 180 единиц самоходной техники.Новая система позволяет обеспечивать радиосвязью ключевые рабочие зоны рудника. Рабочие были оснащены радиостанциями для общения между собой и с диспетчером шахты.В ближайшее время аналогичные проекты будут запущены на других рудниках Заполярного филиала и Кольской ГМК.