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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:12 Жильцам пострадавших в пожаре квартир требуется помощь мастеровитых добровольцев.
18:11 Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.
17:17 На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта.
17:17 С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».
17:16 В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2.
13:05 В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.
20:06 В Норильск прибыл Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
16:31 Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:18 Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря.
13:07 Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.[все новости]
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