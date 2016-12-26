Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2016, 18:11



Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.

С начала 2016 года в Отделе МВД по г. Норильску по фактам мошенничества возбуждено 167 уголовных дел, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 130. Только за последние дни в полиции зафиксировано несколько новых сообщений граждан о мошенничествах. Так, с сообщением об обмане в дежурную часть обратился мужчина, который перечислил мошенникам 10 тысяч рублей. Как установили сотрудники уголовного розыска, потерпевший нашел на сайте «Авито» информацию о продаже двустворчатого холодильника по привлекательной цене и договорился о совершении сделки с автором объявления. Лжепродавец сообщил покупателю, что в настоящий момент находится на вахте и не может продемонстрировать товар, а поскольку желающих приобрести технику много, чтобы «забронировать» ее за собой, покупателю нужно перевести предоплату на карту. Как только средства поступили на счет преступника, на связь он больше не вышел. От действий мошенников пострадал и другой пожилой житель Норильска. Он рассказал правоохранителям, что увидел по одному из телеканалов объявление о снятии порчи. Позвонив по указанному телефону, пенсионер договорился об оказании «услуги», в счет оплаты которой четырежды перевел деньги на счет «целителей». Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску предостерегают: не доверяйте сомнительным звонкам, перепроверяйте полученную информацию и не переводите свои деньги в счет «предоплаты» за тот или иной товар неизвестным людям. Не делайте этого и в случае, если Вам предлагают приобрести товар дистанционно с обещаниями выслать его почтой или требуют предварительную оплату за гарантию, что он не будет продан другому лицу. Будьте бдительны и когда сами размещаете объявление о продаже какого-либо товара на сайтах бесплатных объявлений. Также никогда не сообщайте свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн-сервисов и реквизиты своих банковских карт (счетов) посторонним лицам, не передавайте и не переводите денежные средства лицам, которых Вы не знаете лично. В рамках акции «Неделя общественной безопасности» начальник отдела уголовного розыска Отдела МВД России по г. Норильску Виталий Цауня в очередной раз предупредил норильчан о деятельности мошенников.С начала 2016 года в Отделе МВД по г. Норильску по фактам мошенничества возбуждено 167 уголовных дел, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 130. Только за последние дни в полиции зафиксировано несколько новых сообщений граждан о мошенничествах.Так, с сообщением об обмане в дежурную часть обратился мужчина, который перечислил мошенникам 10 тысяч рублей. Как установили сотрудники уголовного розыска, потерпевший нашел на сайте «Авито» информацию о продаже двустворчатого холодильника по привлекательной цене и договорился о совершении сделки с автором объявления. Лжепродавец сообщил покупателю, что в настоящий момент находится на вахте и не может продемонстрировать товар, а поскольку желающих приобрести технику много, чтобы «забронировать» ее за собой, покупателю нужно перевести предоплату на карту. Как только средства поступили на счет преступника, на связь он больше не вышел.От действий мошенников пострадал и другой пожилой житель Норильска. Он рассказал правоохранителям, что увидел по одному из телеканалов объявление о снятии порчи. Позвонив по указанному телефону, пенсионер договорился об оказании «услуги», в счет оплаты которой четырежды перевел деньги на счет «целителей». Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску предостерегают: не доверяйте сомнительным звонкам, перепроверяйте полученную информацию и не переводите свои деньги в счет «предоплаты» за тот или иной товар неизвестным людям. Не делайте этого и в случае, если Вам предлагают приобрести товар дистанционно с обещаниями выслать его почтой или требуют предварительную оплату за гарантию, что он не будет продан другому лицу. Будьте бдительны и когда сами размещаете объявление о продаже какого-либо товара на сайтах бесплатных объявлений. Также никогда не сообщайте свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн-сервисов и реквизиты своих банковских карт (счетов) посторонним лицам, не передавайте и не переводите денежные средства лицам, которых Вы не знаете лично.