Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 декабря 2016, 18:11

Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.

В рамках акции «Неделя общественной безопасности» начальник отдела уголовного розыска Отдела МВД России по г. Норильску Виталий Цауня в очередной раз предупредил норильчан о деятельности мошенников.
С начала 2016 года в Отделе МВД по г. Норильску по фактам мошенничества возбуждено 167 уголовных дел, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 130. Только за последние дни в полиции зафиксировано несколько новых сообщений граждан о мошенничествах.
Так, с сообщением об обмане в дежурную часть обратился мужчина, который перечислил мошенникам 10 тысяч рублей. Как установили сотрудники уголовного розыска, потерпевший нашел на сайте «Авито» информацию о продаже двустворчатого холодильника по привлекательной цене и договорился о совершении сделки с автором объявления. Лжепродавец сообщил покупателю, что в настоящий момент находится на вахте и не может продемонстрировать товар, а поскольку желающих приобрести технику много, чтобы «забронировать» ее за собой, покупателю нужно перевести предоплату на карту. Как только средства поступили на счет преступника, на связь он больше не вышел.
От действий мошенников пострадал и другой пожилой житель Норильска. Он рассказал правоохранителям, что увидел по одному из телеканалов объявление о снятии порчи. Позвонив по указанному телефону, пенсионер договорился об оказании «услуги», в счет оплаты которой четырежды перевел деньги на счет «целителей». Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.
Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску предостерегают: не доверяйте сомнительным звонкам, перепроверяйте полученную информацию и не переводите свои деньги в счет «предоплаты» за тот или иной товар неизвестным людям. Не делайте этого и в случае, если Вам предлагают приобрести товар дистанционно с обещаниями выслать его почтой или требуют предварительную оплату за гарантию, что он не будет продан другому лицу. Будьте бдительны и когда сами размещаете объявление о продаже какого-либо товара на сайтах бесплатных объявлений. Также никогда не сообщайте свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн-сервисов и реквизиты своих банковских карт (счетов) посторонним лицам, не передавайте и не переводите денежные средства лицам, которых Вы не знаете лично.

    Список новостей

 26 декабря 2016 
18:12   Жильцам пострадавших в пожаре квартир требуется помощь мастеровитых добровольцев. 18:11   Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.
17:17   На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта. 17:17   С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».
17:16   В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2. 13:05   В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.

 23 декабря 2016 
20:06   В Норильск прибыл Губ­ернатор Красноярского­ края Виктор Толоконс­кий 16:31   Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:18   Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря. 13:07   Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра. 15:52   Два мастер-класса пройдут в эти выходные в музее Норильска.
13:08   Состоялись игры шестого и седьмого тура среди команд Первой лиги зоны «Таймыр» по мини-футболу. 13:07   24 декабря в 17-00 в читальном зале Публичной библиотеки состоится новая встреча с «живыми книгами».
13:05   Подведены итоги "Доброго норильска-2016". 13:05   20 декабря в Москве состоялась церемония вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.
13:04   Конкурс отменяется 13:01   Сегодня на календаре - день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.
12:10   Талнахские полицейские направили в суд дело по факту кражи на крупную сумму.

 20 декабря 2016 
20:00   Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, о замораживании суммы материнского капитала до 2020 года 14:23   Норильских пенсионеры в начале нового года получат по пять тысяч рублей.
14:08   В ведение кайерканской управляющей компании «Северный управдом», перешло уже 12 домов.

 19 декабря 2016 
17:10   В Кайеркане и Талнахе сегодня открылись отделения многофункционального центра. 15:07   Четыре социально ориентированные некоммерческие организации завершили работу над проектами в рамках городского конкурса соцпроектов.
13:59   Центр тестирования ГТО приглашает норильчан выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 13:59   Полицейские направили в суд уголовное дело по факту мошенничества.
13:59   Талнахская библиотека проводит акцию "Задолжник! Отзовись!". 13:58   В Норильске завершился региональный турнир по дзюдо «Северное Сияние».
13:58   В Доме спорта БОКМО прошел городской турнир по каратэ «Олимпийские надежды». 13:58   Норильские тхэквондисты вернулись с традиционного регионального турнира «Кубок Сибири», который проходил в Красноярске и собрал более 80 участников 10-11 лет.
13:57   Объединенная дирекция заповедников Таймыра в субботу на фестивале «Путораны. Толсторог. Люди» подвела итоги своего масштабного проекта по учету популяции этого эндемичного вида копытных. 13:32   В Норильском храме "Всех скорбящих Радость" прошли праздничные службы в честь Николая Чудотворца.

 16 декабря 2016 
15:15   Дмитрий Медведев рассказал о главных итогах 2016 года, передает информационный портал "ТАСС".




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх