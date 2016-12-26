Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2016, 18:12



Жильцам пострадавших в пожаре квартир требуется помощь мастеровитых добровольцев.

Сейчас справиться с навалившимися проблемами погорельцам помогают соседи по лестничной площадке, друзья и люди, которые откликнулись на первые объявления в соцсетях с просьбой о помощи. Но этих усилий не хватает. Объем работ таков, что нужна дополнительная помощь добровольцев с различными инструментами и стройматериалами, помощь в очистке квартир от сажи и копоти. Одна из квартир нуждается в полноценном капитальном ремонте с заменой окон, дверей и полов. В другой, после генеральной уборки и очистки полов, стен и потолка от копоти потребуется частичный ремонт с заменой полов и проводки. Кроме того, жильцы одной из пострадавших квартир остались без мебели, одежды, обуви. Хозяин квартиры все еще находится в больнице, а его мама, которая приехала к сыну с материка, временно живет у знакомых. Жильцы второй квартиры пока переехали к родственникам. Жить в сгоревших квартирах сейчас невозможно. Погорельцам необходимы: женская и мужская одежда 52 и 50-52 размеров, женская и мужская обувь 38-39 и 43 размера. Помочь финансово людям можно, переведя любую сумму на карту Сбербанка 639002069077876108, но, поскольку карта зарегистрирована в другом регионе, то с суммы перевода будет браться 1%, то есть с каждой тысячи будет снято десять рублей. Телефон для справок 89029152662, Марина. В воскресенье, 18 декабря, рано утром в тамбуре панельной девятиэтажки на Талнахской, 27 случился пожар. Возгорание произошло в общем коридоре между двумя квартирами, в которых находились люди. Из-за того, что огонь охватил входные двери обеих квартир, жильцы не смогли самостоятельно выбраться. На помощь им прибыли пожарные. С помощью автолестницы мужчина, женщина и ребенок были эвакуированы из загоревшихся квартир. Еще семь человек, в том числе и трое детей, были выведены из дома по лестнице. В результате пожара сгорели домашние вещи и мебель в общем коридоре и в двух квартирах на общей площади 20 квадратных метров. Предварительная причина случившегося – короткое замыкание электропроводки.Сейчас справиться с навалившимися проблемами погорельцам помогают соседи по лестничной площадке, друзья и люди, которые откликнулись на первые объявления в соцсетях с просьбой о помощи. Но этих усилий не хватает. Объем работ таков, что нужна дополнительная помощь добровольцев с различными инструментами и стройматериалами, помощь в очистке квартир от сажи и копоти. Одна из квартир нуждается в полноценном капитальном ремонте с заменой окон, дверей и полов. В другой, после генеральной уборки и очистки полов, стен и потолка от копоти потребуется частичный ремонт с заменой полов и проводки.Кроме того, жильцы одной из пострадавших квартир остались без мебели, одежды, обуви. Хозяин квартиры все еще находится в больнице, а его мама, которая приехала к сыну с материка, временно живет у знакомых. Жильцы второй квартиры пока переехали к родственникам. Жить в сгоревших квартирах сейчас невозможно.Погорельцам необходимы: женская и мужская одежда 52 и 50-52 размеров, женская и мужская обувь 38-39 и 43 размера.Помочь финансово людям можно, переведя любую сумму на карту Сбербанка 639002069077876108, но, поскольку карта зарегистрирована в другом регионе, то с суммы перевода будет браться 1%, то есть с каждой тысячи будет снято десять рублей. Телефон для справок 89029152662, Марина.