Новости:

29 декабря 2017

16:27 В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...».

16:27 На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.

16:27 Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году.

16:26 Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки

16:26 Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация.

16:25 Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.

16:24 Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека.

16:24 Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.

16:24 В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

18:01 Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя.