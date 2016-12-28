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28 декабря 2016, 17:49



Депутатский корпус Норильска отметили на региональном уровне.

Награды Норильский городской Совет удостоен за активное участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования, в номинации «Городские округа с численностью населения свыше 100000 жителей». Напомним, региональный конкурс проводится ежегодно с целью повышения эффективности деятельности представительных органов муниципальных образований Красноярского края. Благодарность выразил Александр Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского края.Награды Норильский городской Совет удостоен за активное участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования, в номинации «Городские округа с численностью населения свыше 100000 жителей».Напомним, региональный конкурс проводится ежегодно с целью повышения эффективности деятельности представительных органов муниципальных образований Красноярского края.