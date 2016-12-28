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28 декабря 2016, 17:49



Глава Дудинки Алексей Дьяченко объявил о досрочном сложении полномочий.

«Считаю огромной честью то, что в течение одиннадцати лет я служил Дудинке и дудинцам. Спасибо всем, кто в течение этого трудного, но счастливого времени работал вместе со мной для блага нашего родного города». Напомним, Алексей Дьяченко был избран главой Дудинки из числа депутатов Городского Собрания 7 ноября 2005 года, переизбран 20 октября 2008 года. В 2013 году он принял участие в прямых выборах главы Дудинки и 8 сентября одержал убедительную победу, набрав более двух третей голосов избирателей. Временно исполнять обязанности главы Дудинки назначен Владимир Шишов. Нового градоначальника определит конкурс. Он состоится 21 февраля. Прием документов будет вестись с 18 января по 17 февраля. Их перечень, а также требования к участникам конкурса и положение о порядке его проведения опубликованы на официальном сайте правовой информации Дудинки www.pravo-dudinka.ru. Во вторник, 27 декабря, в рамках внеочередного заседания Дудинского городского Совета депутатов глава Дудинки Алексей Дьяченко объявил о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В соответствии с 47-й статьей Устава Дудинки, депутаты приняли отставку главы. Алексей Дьяченко тепло поблагодарил депутатов Горсовета, сотрудников администрации Дудинки, работников муниципальных предприятий за многолетнюю совместную деятельность:«Считаю огромной честью то, что в течение одиннадцати лет я служил Дудинке и дудинцам. Спасибо всем, кто в течение этого трудного, но счастливого времени работал вместе со мной для блага нашего родного города».Напомним, Алексей Дьяченко был избран главой Дудинки из числа депутатов Городского Собрания 7 ноября 2005 года, переизбран 20 октября 2008 года. В 2013 году он принял участие в прямых выборах главы Дудинки и 8 сентября одержал убедительную победу, набрав более двух третей голосов избирателей.Временно исполнять обязанности главы Дудинки назначен Владимир Шишов. Нового градоначальника определит конкурс. Он состоится 21 февраля. Прием документов будет вестись с 18 января по 17 февраля. Их перечень, а также требования к участникам конкурса и положение о порядке его проведения опубликованы на официальном сайте правовой информации Дудинки www.pravo-dudinka.ru.