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28 декабря 2016, 17:50



Победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» стали 95 проектов.

«По итогам конкурса этого года можно отметить несколько положительных моментов: появление новых участников, возросший уровень проектной культуры наших заявителей и интересные идеи, положенные в основу проектов», ̶ прокомментировал итоги конкурса начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. Список победителей опубликован на сайте www.nornik.ru в разделе «Благотворительная программа» («Партнерство»). Объем грантовой поддержки составил 91,7 миллионов рублей. Среди инициатив: проведение «Фестиваля северной ягоды» и открытие «Музея бродячих романтиков» в Норильске, создание велопарка «Нюдоайвенч» вблизи Мончегорска, организация творческих ремесленных мастерских для взрослых в поселках Никель и Хатанга. Кроме того, гранты на развитие своих проектов получат организации, победившие и в прошлом конкурсе. Так, участники «Школы краеведа» продолжат поисково-исследовательскую работу по восстановлению истории Норильского промышленного района, а художники из Норильска и других городов России, используя свой опыт и творческие возможности, смогут проработать идеи по развитию городского пространства в арт-резиденции «PolArt».«По итогам конкурса этого года можно отметить несколько положительных моментов: появление новых участников, возросший уровень проектной культуры наших заявителей и интересные идеи, положенные в основу проектов», ̶ прокомментировал итоги конкурса начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.Список победителей опубликован на сайте www.nornik.ru в разделе «Благотворительная программа» («Партнерство»).