Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 декабря 2016, 17:50

Победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» стали 95 проектов.

Объем грантовой поддержки составил 91,7 миллионов рублей. Среди инициатив: проведение «Фестиваля северной ягоды» и открытие «Музея бродячих романтиков» в Норильске, создание велопарка «Нюдоайвенч» вблизи Мончегорска, организация творческих ремесленных мастерских для взрослых в поселках Никель и Хатанга. Кроме того, гранты на развитие своих проектов получат организации, победившие и в прошлом конкурсе. Так, участники «Школы краеведа» продолжат поисково-исследовательскую работу по восстановлению истории Норильского промышленного района, а художники из Норильска и других городов России, используя свой опыт и творческие возможности, смогут проработать идеи по развитию городского пространства в арт-резиденции «PolArt».
«По итогам конкурса этого года можно отметить несколько положительных моментов: появление новых участников, возросший уровень проектной культуры наших заявителей и интересные идеи, положенные в основу проектов», ̶ прокомментировал итоги конкурса начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.
Список победителей опубликован на сайте www.nornik.ru в разделе «Благотворительная программа» («Партнерство»).

    Список новостей

 29 декабря 2016 
16:27   В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...». 16:27   На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.
16:27   Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году. 16:26   Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки
16:26   Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация. 16:25   Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.
16:24   Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека. 16:24   Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.
16:24   В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

 28 декабря 2016 
18:01   Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя. 18:00   Воспитанников норильской школы-интерната навестил Полицейский Дед Мороз
17:52   С 1 января будут сокращены 22 швейцара в кайерканских «гостинках». 17:50   Победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» стали 95 проектов.
17:49   Глава Дудинки Алексей Дьяченко объявил о досрочном сложении полномочий. 17:49   Депутатский корпус Норильска отметили на региональном уровне.

 27 декабря 2016 
15:54   В Норильске в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение. 15:49   «Норникель» признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 95 общественно-полезных инициатив
15:46   Норильские медики проведут встречу с населением

 26 декабря 2016 
18:12   Жильцам пострадавших в пожаре квартир требуется помощь мастеровитых добровольцев. 18:11   Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.
17:17   На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта. 17:17   С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».
17:16   В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2. 13:05   В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.

 23 декабря 2016 
20:06   В Норильск прибыл Губ­ернатор Красноярского­ края Виктор Толоконс­кий 16:31   Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:18   Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря. 13:07   Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх