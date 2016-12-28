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28 декабря 2016, 17:52



С 1 января будут сокращены 22 швейцара в кайерканских «гостинках».

«Согласно распоряжению руководителя администрации города, с марта с этих домов снят статус общежитий, и теперь они являются обычными многоквартирными домами. Среднегодовая собираемость квартплаты по ним в Кайеркане - 56%, общий долг за год составляет 38 миллионов рублей, и с каждым месяцем он растет. Частично это вызвано тем, что до 2016 года по решению суда неплательщики из всех районов выселялись в гостинки, в основном кайерканские. Теперь же должников переселяют в пределах района, где они проживают. В сложившейся ситуации мы вынуждены сокращать расходы. Уже с лета УК «Город» была не в состоянии выплачивать швейцарам кайерканских гостинок премии, и мы понимаем их возмущение. Но чтобы сохранить ставки швейцаров, требуется 100% собираемость квартплаты. В пример могу привести бывшее общежитие (ныне тоже утерявшее этот статус) на ул. Мира, 2, где собираемость - 96%. Там консьержей мы оставляем, вопрос об их сокращении пока не стоит», - пояснил он. Павел Беляков подчеркнул, что при увольнении людей по сокращению будут соблюдены все социальные гарантии. Первыми, уже в январе, лишатся швейцаров три дома на ул. Шахтерской, 5, 11, 17, обслуживаемые подрядчиком ООО «Лидер». А в феврале планируется сократить консьержей еще в двух гостинках. Вопрос дальнейшего сокращения будет зависеть от наличия средств у управляющей компании, поскольку эта процедура является тяжелым бременем для предприятия. Что до гостинок, которые останутся без попечения швейцаров, гендиректор УК «Город» предполагает, что в этих домах участятся случаи вандализма, однако иного выхода из ситуации он пока не видит. Оптимизация численности этой службы актуальна уже несколько месяцев, отмечает Павел Беляков, гендиректор УК «Город». Главная причина – низкая собираемость квартплаты.«Согласно распоряжению руководителя администрации города, с марта с этих домов снят статус общежитий, и теперь они являются обычными многоквартирными домами. Среднегодовая собираемость квартплаты по ним в Кайеркане - 56%, общий долг за год составляет 38 миллионов рублей, и с каждым месяцем он растет. Частично это вызвано тем, что до 2016 года по решению суда неплательщики из всех районов выселялись в гостинки, в основном кайерканские. Теперь же должников переселяют в пределах района, где они проживают. В сложившейся ситуации мы вынуждены сокращать расходы. Уже с лета УК «Город» была не в состоянии выплачивать швейцарам кайерканских гостинок премии, и мы понимаем их возмущение. Но чтобы сохранить ставки швейцаров, требуется 100% собираемость квартплаты. В пример могу привести бывшее общежитие (ныне тоже утерявшее этот статус) на ул. Мира, 2, где собираемость - 96%. Там консьержей мы оставляем, вопрос об их сокращении пока не стоит», - пояснил он.Павел Беляков подчеркнул, что при увольнении людей по сокращению будут соблюдены все социальные гарантии. Первыми, уже в январе, лишатся швейцаров три дома на ул. Шахтерской, 5, 11, 17, обслуживаемые подрядчиком ООО «Лидер». А в феврале планируется сократить консьержей еще в двух гостинках. Вопрос дальнейшего сокращения будет зависеть от наличия средств у управляющей компании, поскольку эта процедура является тяжелым бременем для предприятия.Что до гостинок, которые останутся без попечения швейцаров, гендиректор УК «Город» предполагает, что в этих домах участятся случаи вандализма, однако иного выхода из ситуации он пока не видит.