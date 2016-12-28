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28 декабря 2016, 18:00



Воспитанников норильской школы-интерната навестил Полицейский Дед Мороз

Дед Мороз, под шубой которого спрятался заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД по г. Норильску подполковник полиции Дмитрий Литвинов, как и положено доброму волшебнику, зажег с детьми новогоднюю елку, выслушал несколько десятков новогодних стихотворений и вместе со снегурочкой - инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Любовью Фадеевой - вручил ребятам памятки с важными советами по безопасности. Воспитанники школы-интерната тоже не оставили гостей без подарков: для Полицейского Деда Мороза исполнили несколько песенных и танцевальных номеров. В завершение праздника воспитанники учреждения получили сладкие презенты от представителя Общественного совета Юрия Кононченко и Норильского городского казачьего общества. Но ценнее всех подарков оказалось море положительных эмоций, горящие глаза ребят и счастливые улыбки. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного интерната норильские полицейские проводят уже несколько лет подряд. За несколько дней до наступления Нового года во дворе норильской школы-интерната появился полицейский автомобиль с включенной звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками. В сопровождении начальника отделения по делам несовершеннолетних подполковника полиции Ольги Куруниной из транспортного средства вышли Дед Мороз со Снегурочкой. Как выяснилось, направлялись сказочные персонажи на детский утренник.Дед Мороз, под шубой которого спрятался заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД по г. Норильску подполковник полиции Дмитрий Литвинов, как и положено доброму волшебнику, зажег с детьми новогоднюю елку, выслушал несколько десятков новогодних стихотворений и вместе со снегурочкой - инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Любовью Фадеевой - вручил ребятам памятки с важными советами по безопасности.Воспитанники школы-интерната тоже не оставили гостей без подарков: для Полицейского Деда Мороза исполнили несколько песенных и танцевальных номеров.В завершение праздника воспитанники учреждения получили сладкие презенты от представителя Общественного совета Юрия Кононченко и Норильского городского казачьего общества. Но ценнее всех подарков оказалось море положительных эмоций, горящие глаза ребят и счастливые улыбки. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного интерната норильские полицейские проводят уже несколько лет подряд.