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28 декабря 2016, 18:00

Воспитанников норильской школы-интерната навестил Полицейский Дед Мороз

За несколько дней до наступления Нового года во дворе норильской школы-интерната появился полицейский автомобиль с включенной звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками. В сопровождении начальника отделения по делам несовершеннолетних подполковника полиции Ольги Куруниной из транспортного средства вышли Дед Мороз со Снегурочкой. Как выяснилось, направлялись сказочные персонажи на детский утренник.
Дед Мороз, под шубой которого спрятался заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД по г. Норильску подполковник полиции Дмитрий Литвинов, как и положено доброму волшебнику, зажег с детьми новогоднюю елку, выслушал несколько десятков новогодних стихотворений и вместе со снегурочкой - инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Любовью Фадеевой - вручил ребятам памятки с важными советами по безопасности.
Воспитанники школы-интерната тоже не оставили гостей без подарков: для Полицейского Деда Мороза исполнили несколько песенных и танцевальных номеров.
В завершение праздника воспитанники учреждения получили сладкие презенты от представителя Общественного совета Юрия Кононченко и Норильского городского казачьего общества. Но ценнее всех подарков оказалось море положительных эмоций, горящие глаза ребят и счастливые улыбки. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного интерната норильские полицейские проводят уже несколько лет подряд.

    Список новостей

 29 декабря 2016 
16:27   В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...». 16:27   На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.
16:27   Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году. 16:26   Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки
16:26   Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация. 16:25   Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.
16:24   Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека. 16:24   Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.
16:24   В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

 28 декабря 2016 
18:01   Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя. 18:00   Воспитанников норильской школы-интерната навестил Полицейский Дед Мороз
17:52   С 1 января будут сокращены 22 швейцара в кайерканских «гостинках». 17:50   Победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» стали 95 проектов.
17:49   Глава Дудинки Алексей Дьяченко объявил о досрочном сложении полномочий. 17:49   Депутатский корпус Норильска отметили на региональном уровне.

 27 декабря 2016 
15:54   В Норильске в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение. 15:49   «Норникель» признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 95 общественно-полезных инициатив
15:46   Норильские медики проведут встречу с населением

 26 декабря 2016 
18:12   Жильцам пострадавших в пожаре квартир требуется помощь мастеровитых добровольцев. 18:11   Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.
17:17   На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта. 17:17   С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».
17:16   В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2. 13:05   В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.

 23 декабря 2016 
20:06   В Норильск прибыл Губ­ернатор Красноярского­ края Виктор Толоконс­кий 16:31   Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:18   Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря. 13:07   Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра.




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