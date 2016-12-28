Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 декабря 2016, 18:01

Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя.

В этом году норильские стражи порядка провели 193 рейда, направленных на пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксировали 168 нарушений. Информация о выявленных фактах направляется в управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска для принятия мер, в том числе возможного лишения нарушителей лицензий на торговлю алкогольной продукцией.
Алкоголь из незаконного оборота полицейскими не изымался, однако выявлено шесть случаев торговли без лицензии, 15 фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Общая сумма наложенных полицейскими штрафов с начала года достигла 2,210 миллионов рублей.
В преддверии новогодних праздников полицейские усилили работу по профилактике нарушений в сфере алкогольного законодательства. На установление мест реализации суррогатного алкоголя ориентированы оперативники подразделений экономической безопасности, участковые уполномоченные и наружные наряды полиции.
Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой сообщать о фактах продажи контрафактных алкогольных напитков по телефонам 102 или 47-24-01, а также не приобретать спиртосодержащую продукцию через интернет-сайты и аккаунты социальных сетей.

    Список новостей

 29 декабря 2016 
16:27   В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...». 16:27   На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.
16:27   Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году. 16:26   Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки
16:26   Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация. 16:25   Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.
16:24   Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека. 16:24   Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.
16:24   В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

 28 декабря 2016 
18:01   Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя. 18:00   Воспитанников норильской школы-интерната навестил Полицейский Дед Мороз
17:52   С 1 января будут сокращены 22 швейцара в кайерканских «гостинках». 17:50   Победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» стали 95 проектов.
17:49   Глава Дудинки Алексей Дьяченко объявил о досрочном сложении полномочий. 17:49   Депутатский корпус Норильска отметили на региональном уровне.

 27 декабря 2016 
15:54   В Норильске в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение. 15:49   «Норникель» признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 95 общественно-полезных инициатив
15:46   Норильские медики проведут встречу с населением

 26 декабря 2016 
18:12   Жильцам пострадавших в пожаре квартир требуется помощь мастеровитых добровольцев. 18:11   Полицейские обсудили с журналистами новые виды мошенничества.
17:17   На руднике «Октябрьский» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта. 17:17   С 20 по 26 января в Норильском Заполярном театре драмы пройдет традиционная лаборатория современной драматургии «Полярка».
17:16   В рамках 11-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде сыграл с МФК «Газпром-ЮГРА» - 2:5 и 5:2. 13:05   В связи с трауром, объявленным по стране 25 и 26 декабря, в КДЦ им. Высоцкого и КДЦ «Юбилейный» новогодние представления для детей перенесены на другие дни.

 23 декабря 2016 
20:06   В Норильск прибыл Губ­ернатор Красноярского­ края Виктор Толоконс­кий 16:31   Норильчанин предстанет перед судом за совершение грабежа, сообщается на сайте пресс-службы ОМВД по г. Норильску
15:18   Спектакль «Морозко» пройдет в центре семьи «Норильский» в четверг, 29 декабря. 13:07   Менее трех часов остается до начала большой пресс-конференции Владимира Путина.

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх