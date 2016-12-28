Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2016, 18:01



Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя.

Алкоголь из незаконного оборота полицейскими не изымался, однако выявлено шесть случаев торговли без лицензии, 15 фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Общая сумма наложенных полицейскими штрафов с начала года достигла 2,210 миллионов рублей. В преддверии новогодних праздников полицейские усилили работу по профилактике нарушений в сфере алкогольного законодательства. На установление мест реализации суррогатного алкоголя ориентированы оперативники подразделений экономической безопасности, участковые уполномоченные и наружные наряды полиции. Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой сообщать о фактах продажи контрафактных алкогольных напитков по телефонам 102 или 47-24-01, а также не приобретать спиртосодержащую продукцию через интернет-сайты и аккаунты социальных сетей. В этом году норильские стражи порядка провели 193 рейда, направленных на пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксировали 168 нарушений. Информация о выявленных фактах направляется в управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска для принятия мер, в том числе возможного лишения нарушителей лицензий на торговлю алкогольной продукцией.Алкоголь из незаконного оборота полицейскими не изымался, однако выявлено шесть случаев торговли без лицензии, 15 фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Общая сумма наложенных полицейскими штрафов с начала года достигла 2,210 миллионов рублей.В преддверии новогодних праздников полицейские усилили работу по профилактике нарушений в сфере алкогольного законодательства. На установление мест реализации суррогатного алкоголя ориентированы оперативники подразделений экономической безопасности, участковые уполномоченные и наружные наряды полиции.Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой сообщать о фактах продажи контрафактных алкогольных напитков по телефонам 102 или 47-24-01, а также не приобретать спиртосодержащую продукцию через интернет-сайты и аккаунты социальных сетей.