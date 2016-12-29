Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2016, 16:24



В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

Продолжается Филиппов пост, который завершится Рождественским сочельником в ночь с 6 на 7 января. В 23.00 в Свято-Скорбященском соборе начнется Таинство исповеди, а в полночь – торжественная Божественная Литургия, которая завершится к 3.30. С этого времени собор будет закрыт для посещений до 8.00. А утреннее праздничное богослужение 7 января начнется в малом храме Рождества Иоанна Предтечи в 9.00. В Духовно-просветительском епархиальном центре на улице Пушкина, 11, идет подготовка к приходскому празднику в честь Рождества Христова. Всех желающих разделить радость праздника приглашают 8 января в 12.30 в актовый зал епархии, где установят рождественскую елку. В праздничной программе примут участие норильский хор «Вдохновение», культурно-национальная организация «Украина», известные фольклорные коллективы нашего города. В канун светлого праздника к православным обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел: «Новолетие приходит к нам, как всегда, вместе с радостью Рождества Христова. На пороге праздника мы подводим итоги прожитого и просим Бога благословить наши добрые дела и дать силы и мудрости для осознания ошибок их исправления. Желаю вам, чтобы грядущий, 2017 год запомнился новыми духовными победами, семейными радостями, трудовыми свершениями. И пусть каждый ваш день будет шагом на пути к храму, на пути к Богу, к осознанию Его всепобеждающей любви». Молебен, посвященный началу нового года, состоится 31 декабря в 17 часов. Священство и верующие вознесут Господу благодарственные молитвы за год уходящий и прошения на год наступающий. Прихожане получат благословение от епископа Норильского и Туруханского Агафангела. Это будет последняя служба 2016 года. А уже в 9.00 1 января состоится Божественная литургия с водосвятным молебном.Продолжается Филиппов пост, который завершится Рождественским сочельником в ночь с 6 на 7 января. В 23.00 в Свято-Скорбященском соборе начнется Таинство исповеди, а в полночь – торжественная Божественная Литургия, которая завершится к 3.30. С этого времени собор будет закрыт для посещений до 8.00. А утреннее праздничное богослужение 7 января начнется в малом храме Рождества Иоанна Предтечи в 9.00.В Духовно-просветительском епархиальном центре на улице Пушкина, 11, идет подготовка к приходскому празднику в честь Рождества Христова. Всех желающих разделить радость праздника приглашают 8 января в 12.30 в актовый зал епархии, где установят рождественскую елку. В праздничной программе примут участие норильский хор «Вдохновение», культурно-национальная организация «Украина», известные фольклорные коллективы нашего города.В канун светлого праздника к православным обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел:«Новолетие приходит к нам, как всегда, вместе с радостью Рождества Христова. На пороге праздника мы подводим итоги прожитого и просим Бога благословить наши добрые дела и дать силы и мудрости для осознания ошибок их исправления. Желаю вам, чтобы грядущий, 2017 год запомнился новыми духовными победами, семейными радостями, трудовыми свершениями. И пусть каждый ваш день будет шагом на пути к храму, на пути к Богу, к осознанию Его всепобеждающей любви».