Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2016, 16:24



Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.

В гости пришли и Дед Мороз со Снегурочкой, для которых дети исполнили стихи и колядки на греческом языке. Среди самых необычных подарков были плоды граната, ведь в Греции еще с древних времен существует новогодний обычай разбивать плод граната – символ изобилия - о порог дома. В новом году в греческой диаспоре продолжат изучать традиции предков и проводить уроки родного языка для всех желающих. По воскресеньям здесь благодаря этой деятельной диаспоре дают уроки греческого языка. А на этот раз весело отметили Рождество, ведь у православных греков этот праздник приходит по юлианскому календарю - 24 декабря. Организаторы порадовали ребят не только театрализованным представлением, но и разнообразными развлечениями: играми в снежки, веселыми состязаниями под елкой, раскрашиванием петушков. Устроили и чаепитие.В гости пришли и Дед Мороз со Снегурочкой, для которых дети исполнили стихи и колядки на греческом языке. Среди самых необычных подарков были плоды граната, ведь в Греции еще с древних времен существует новогодний обычай разбивать плод граната – символ изобилия - о порог дома. В новом году в греческой диаспоре продолжат изучать традиции предков и проводить уроки родного языка для всех желающих.