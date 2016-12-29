Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2016, 16:24



Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека.

Начало мероприятия в 16.30. Публичная библиотека находится по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41. Здесь 5 января будут проводить День хобби. Гостей ждут викторины, настольные игры, студия аквагрима, мастер-классы по оригами, паперкрафту, росписи по дереву. Все желающие смогут изготовить символ года – Петуха из дерева, и сделать елочку из кофейных зерен.Начало мероприятия в 16.30. Публичная библиотека находится по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41.