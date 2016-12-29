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29 декабря 2016, 16:25



Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.

В рамках проекта в 2017 году школьники Норильска смогут попасть в мир театрального закулисья: пообщаться с артистами, режиссерами и художниками, встретиться с театральными мастерами и получить первые уроки ремесла, окунуться в стихию творчества, сравнить свой первый опыт работы по постановке и показу художественного отрывка на малой сцене театра с работой профессионалов на основной сцене. Его автор - главный режиссер театра Анна Бабанова. Проект признан лучшим в номинации «Полюс будущего» конкурса благотворительных программ «Мир новых возможностей» «Норильского никеля».В рамках проекта в 2017 году школьники Норильска смогут попасть в мир театрального закулисья: пообщаться с артистами, режиссерами и художниками, встретиться с театральными мастерами и получить первые уроки ремесла, окунуться в стихию творчества, сравнить свой первый опыт работы по постановке и показу художественного отрывка на малой сцене театра с работой профессионалов на основной сцене.