Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2016, 16:26



Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация.

Поздравления начались с 27 декабря и продолжатся до 7 января. Всего команда волонтеров поздравит более 30 человек, из них шестеро находятся под патронажем соцзащиты. Им также вручаются сладкие подарки от «Территории добра». В этот раз акция оказалась особенно востребованной, поэтому в следующем году штат Дедов Морозов и Снегурочек планируют существенно увеличить. Это ежегодная акция «Рождественские встречи», которую раньше фонд проводил вместе с центром «Милосердие» и хором «Вдохновение». В этом году бригады Дедов Морозов и Снегурочек сформированы из волонтеров «Территории добра», а сама акция расширила свои границы. Теперь помимо подопечных фонда добровольцы поздравляют и людей, находящихся на патронаже у социальных работников.Поздравления начались с 27 декабря и продолжатся до 7 января. Всего команда волонтеров поздравит более 30 человек, из них шестеро находятся под патронажем соцзащиты. Им также вручаются сладкие подарки от «Территории добра».В этот раз акция оказалась особенно востребованной, поэтому в следующем году штат Дедов Морозов и Снегурочек планируют существенно увеличить.