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29 декабря 2016, 16:26



Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки

На этот раз подвижницы, которых привыкли видеть на праздниках в национальных костюмах, облачились в наряды любимых новогодних персонажей. Сразу две Снегурочки и Дед Мороз, в роли которого выступила председатель ОКНО «Украина» известный переводчик Лариса Фоменко, разнообразные ряженые от души поздравляли гостей снежного городка. Малышам за стихи и песни вручали сладости. От желающих сфотографироваться с волонтерами не было отбоя. Отличная погода - а на дворе было девять градусов мороза - позволила, не жалея голосов, всем вместе спеть главную новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка». Многие горожане настолько вдохновились примером украинок, что готовы были и сами продолжить поздравления земляков, сожалея лишь об отсутствии новогодних костюмов.