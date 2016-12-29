Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2016, 16:27



Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году.

В канун Нового года младшеклассники «восьмерочки» с родителями и учителями сделали подарки – ракеты, коллажи, открытки, которые вместе с оригинальным видеописьмом от имени всей школы отправили 35 членам российского отряда космонавтов. В этой школе более 30 лет успешно работает Музей авиации и космонавтики. Весной 2016 года, когда отмечалось 55-летие первого полета человека в космос, здесь с подарками побывал летчик-космонавт Олег Артемьев. Вскоре ребята отправили в Звездный городок свои поздравления с вопросами об освоении Вселенной. Недавно из Звездного городка пришел пакет со штемпелем «Почта летчиков-космонавтов СССР и РФ». В письме выражалась огромная благодарность коллективу школы за подвижническую деятельность, а также были ответы на вопросы детей.В канун Нового года младшеклассники «восьмерочки» с родителями и учителями сделали подарки – ракеты, коллажи, открытки, которые вместе с оригинальным видеописьмом от имени всей школы отправили 35 членам российского отряда космонавтов.