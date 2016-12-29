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29 декабря 2016, 16:27



На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.

Недолго пришлось норильчанам радоваться теплым и безветренным денечкам – всего-то минус 9. С 30 декабря столбик термометра начнет постепенно опускаться. В пятницу синоптики обещают до минус 25 градусов. Утро 31-го подарит нам 30-градусный мороз и штиль, но уже к вечеру ожидается усиление ветра до 7 м/с и понижение температуры до минус 35 градусов.