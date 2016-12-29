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29 декабря 2016, 16:27



В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...».

Норильский городской архив предоставил для экспонирования около сорока раритетных снимков из своих фондов. На фото 1940-1990-х годов запечатлены новогодние мгновения частной жизни норильчан, съемки праздничных программ на Норильской студии телевидения, утренники в детсадах и школах. Есть и кадры с видами городских елок разных лет норильской истории. Зрители с восторгом предаются ностальгическим воспоминаниям: «А я это помню, и у нас давным-давно такие игрушки на елке были!» А рядом с ретроэкспозицией, создающей атмосферу праздника, установлена креативная елка из современных материалов. У этой елочки можно сделать фото с хэштегом #люблюродину и выложить в соцсетях на страницах кинотеатр «Родина». В новом году лучшие снимки будут отмечены призами.