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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:27 В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...».
16:27 На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.
16:27 Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году.
16:26 Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки
16:26 Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация.
16:25 Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.
16:24 Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека.
16:24 Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.
16:24 В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.
18:01 Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя.[все новости]
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