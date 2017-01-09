Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 января 2017, 18:11



В наступившем году в Норильске первой родилась девочка - в 8.10 с весом 2,66 и ростом 49 см.

На свет появились 1328 мальчиков и 1289 девочек. Из 30 двоен 10 были разнополые, 13 пар – девочки, семь – мальчики. Первые детки родились в 1053 семьях, вторые – 1102, третьи – 348, четвертые – 63, пятые – 12, шестые – шесть, седьмые – два, девятые – один, десятые и более – один. В декабре 2016 года на свет появились 183 ребенка, 98 мальчиков и 85 девочек, одна двойня. Всего за прошлый год в Норильске родились 2617 детей.На свет появились 1328 мальчиков и 1289 девочек. Из 30 двоен 10 были разнополые, 13 пар – девочки, семь – мальчики. Первые детки родились в 1053 семьях, вторые – 1102, третьи – 348, четвертые – 63, пятые – 12, шестые – шесть, седьмые – два, девятые – один, десятые и более – один.В декабре 2016 года на свет появились 183 ребенка, 98 мальчиков и 85 девочек, одна двойня.