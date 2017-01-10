Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 января 2017, 14:56



В Старый Новый год норильчан ждут выставки, книжные презентации, спортивные соревнования.

14 января в 12 часов в Публичной библиотеке по ул. Ленинский пр. 20а состоится презентация книг и периодических изданий по экологии и географии. Гостей ждут викторины и дартс-лотерея. Ключевым моментом станет открытие фотовыставки «Сохраним толсторога вместе», представленной объединенной дирекцией «Заповедники Таймыра». Приятно провести время всей семьей в уютном зале кинотеатра «Родина» приглашают в предстоящие выходные. Ребята увидят новые приключения героев любимых мультсериалов: «Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». Талнах: 15 января откроется персональная выставка Гульнары Самариной, преподавателя художественного отделения Талнахской детской школы искусств к 20-летию ее профессиональной деятельности (ул. Горняков 9). Любители прекрасного оценят по достоинству пейзажи, портреты и натюрморты выполненные акварелью и маслом. В этот же день работы в стиле фэнтези представят и учащиеся художественной школы. Выставка будет посвящена годовщинам со дня рождения известных писателей Джона Толкиена и Льюиса Кэрола. А 11, 13, 15 января в спортивном зале «Горняк» болельщиков приглашают на турниры по баскетболу среди юношей от 19 лет и старше. Кайеркан: 15 января в КДЦ «Юбилейный» приглашаются маленькие зрители на просмотр мультиков. «Семейный киноклуб» откроется в 10 утра. Здесь же, в фойе на первом этаже желающие могут оценить творчество мастериц народной самодеятельной студии «Золотые руки». Полюбоваться на ярких петушков, плетеные корзиночки, домики, вышивку можно будет до 16 января. Центральный район:14 января в 12 часов в Публичной библиотеке по ул. Ленинский пр. 20а состоится презентация книг и периодических изданий по экологии и географии. Гостей ждут викторины и дартс-лотерея. Ключевым моментом станет открытие фотовыставки «Сохраним толсторога вместе», представленной объединенной дирекцией «Заповедники Таймыра».Приятно провести время всей семьей в уютном зале кинотеатра «Родина» приглашают в предстоящие выходные. Ребята увидят новые приключения героев любимых мультсериалов: «Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».Талнах:15 января откроется персональная выставка Гульнары Самариной, преподавателя художественного отделения Талнахской детской школы искусств к 20-летию ее профессиональной деятельности (ул. Горняков 9). Любители прекрасного оценят по достоинству пейзажи, портреты и натюрморты выполненные акварелью и маслом.В этот же день работы в стиле фэнтези представят и учащиеся художественной школы. Выставка будет посвящена годовщинам со дня рождения известных писателей Джона Толкиена и Льюиса Кэрола. А 11, 13, 15 января в спортивном зале «Горняк» болельщиков приглашают на турниры по баскетболу среди юношей от 19 лет и старше.Кайеркан:15 января в КДЦ «Юбилейный» приглашаются маленькие зрители на просмотр мультиков. «Семейный киноклуб» откроется в 10 утра. Здесь же, в фойе на первом этаже желающие могут оценить творчество мастериц народной самодеятельной студии «Золотые руки». Полюбоваться на ярких петушков, плетеные корзиночки, домики, вышивку можно будет до 16 января.