Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 января 2017, 14:56

В Старый Новый год норильчан ждут выставки, книжные презентации, спортивные соревнования.

Центральный район:
14 января в 12 часов в Публичной библиотеке по ул. Ленинский пр. 20а состоится презентация книг и периодических изданий по экологии и географии. Гостей ждут викторины и дартс-лотерея. Ключевым моментом станет открытие фотовыставки «Сохраним толсторога вместе», представленной объединенной дирекцией «Заповедники Таймыра».
Приятно провести время всей семьей в уютном зале кинотеатра «Родина» приглашают в предстоящие выходные. Ребята увидят новые приключения героев любимых мультсериалов: «Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
Талнах:
15 января откроется персональная выставка Гульнары Самариной, преподавателя художественного отделения Талнахской детской школы искусств к 20-летию ее профессиональной деятельности (ул. Горняков 9). Любители прекрасного оценят по достоинству пейзажи, портреты и натюрморты выполненные акварелью и маслом.
В этот же день работы в стиле фэнтези представят и учащиеся художественной школы. Выставка будет посвящена годовщинам со дня рождения известных писателей Джона Толкиена и Льюиса Кэрола. А 11, 13, 15 января в спортивном зале «Горняк» болельщиков приглашают на турниры по баскетболу среди юношей от 19 лет и старше.
Кайеркан:
15 января в КДЦ «Юбилейный» приглашаются маленькие зрители на просмотр мультиков. «Семейный киноклуб» откроется в 10 утра. Здесь же, в фойе на первом этаже желающие могут оценить творчество мастериц народной самодеятельной студии «Золотые руки». Полюбоваться на ярких петушков, плетеные корзиночки, домики, вышивку можно будет до 16 января.

    Список новостей

 13 января 2017 
16:48   Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека. 14:43   12 января авиакомпания NordStar и генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. компания «Норникель» презентовали ...
13:43   Сегодня работники «Заполярной правды», как и все журналисты страны отмечают профессиональный праздник - день российской печати.

 12 января 2017 
16:23   В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике 16:22   Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.
16:22   В Кайеркане прошло заседание круглого стола, посвященного подведению итогов городской акции «Чистый подъезд». 16:22   11 января в Норильске произошло два пожара.
16:21   14 января Публичная библиотека приглашает норильчан на день информации «Год экологии: точка отсчета». 16:20   На сайте Норильска продолжается голосование за символ города в юбилейный год, но от горожан все еще ждут идеи, эскизы и проекты.
16:19   Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года, где должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля.

 11 января 2017 
18:03   С 1 января 2017 года повышены пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством. 18:02   Почта России начала доставку пенсионерам единовременной выплаты в 5000 рублей.
18:01   Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу. 18:01   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел в дни Рождественских святок посещает городские учреждения здравоохранения.
18:00   В Норильской художественной галерее устроят «Святки на Руси». 18:00   Подведены итоги благотворительной акции «Добрая елка».

 10 января 2017 
17:07   До 15 января продолжается прием фоторабот на конкурс карнавальных костюмов, объявленный «Забавной полянкой» накануне Нового года. 15:44   13 января В Норильске заканчивается полярная ночь.
14:56   В Старый Новый год норильчан ждут выставки, книжные презентации, спортивные соревнования.

 9 января 2017 
18:11   В наступившем году в Норильске первой родилась девочка - в 8.10 с весом 2,66 и ростом 49 см. 18:10   Андрей Самохин назначен на должность руководителя регионального агентства по управлению госимуществом.
17:20   В минобразования Красноярского края подвели итоги конкурса педагогов, успешно работающих с одаренными детьми. 17:19   Сборная Норильска по плаванию участвует в учебно-тренировочном сборе в Волгограде.
17:18   Таймырские лютые морозы сдают позиции, в Норильске заметно потеплеет. 17:14   Службы экстренного реагирования города подвели итоги новогодних каникул.
17:14   В среду, 11 января, МФК «Норильский никель» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России встретится с МФК «Динамо». 17:13   МУП «КОС» Норильска оштрафовали за ненадлежащее качество воды, сообщает Сибирское агентство новостей.
17:13   Следователи направили в суд дело о краже денег с банковской карты.

 29 декабря 2016 
16:27   В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...». 16:27   На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.
16:27   Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году. 16:26   Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки
16:26   Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация. 16:25   Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.
16:24   Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека. 16:24   Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.
16:24   В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

 28 декабря 2016 
18:01   Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя.




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