Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 января 2017, 15:44



13 января В Норильске заканчивается полярная ночь.

45 суток во тьме - а именно столько длится полярная ночь на крайнем севере - уже позади. К сожалению, горы, окружающие город, не позволят увидеть первые лучи солнца раньше февраля, хотя 13 января оно будет находиться уже на уровне горизонта. Календарный период смены дня и ночи, наступающий сейчас, продлится до 27 марта. К световому дню ежедневно будет прибавляться примерно 40 минут, после чего настанет время сумеречных ночей, а с 19 мая по 25 июля в Норильске установится полярный день.