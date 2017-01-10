Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 января 2017, 17:07



До 15 января продолжается прием фоторабот на конкурс карнавальных костюмов, объявленный «Забавной полянкой» накануне Нового года.

Победители получат подарки и дипломы, а их фото опубликуют в последнюю пятницу января в нашей газете. Работы присылайте на почту tasyabest@ya.ru или WhatsApp +79069023838 Напомним, «Забавная полянка» - детская страничка «Заполярной правды», которая выходит по пятницам два раза в месяц. Сейчас в нашу копилку поступило более трех десятков фотографий ребятишек в новогодних костюмах. Прием работ продлится до 15 января, после чего лучшие снимки будут размещены на сайте ЗП для голосования. Возраст участников от 1 до 12 лет, костюмы ручной работы, а фотографии хорошего качества - это главные условия конкурса. В приоритете - образы героев русских сказок и мультфильмов: лешие, Бабы-ёжки, Мальвины, различные принцессы и зверушки. Голосование на сайте продлится до 24 января.Победители получат подарки и дипломы, а их фото опубликуют в последнюю пятницу января в нашей газете. Работы присылайте на почту tasyabest@ya.ru или WhatsApp +79069023838