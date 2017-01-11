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11 января 2017, 18:00



Подведены итоги благотворительной акции «Добрая елка».

В этот раз партнерами акции стало 20 магазинов, в которых было установлено 60 коробок. Еще 12 установили на предприятиях «Норникеля». Благодаря неравнодушным норильчанам 239 ребятишек из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили свой новогодний подарок. А сам проект расширил свои границы - часть подарков была направлена воспитанникам Дудинского детского дома, а также детворе из поселка Тухард. Организаторы акции выражают благодарность руководству и коллективам магазинов – участников акции, ЗФ «Норникеля», АО «Таймыргаз», участникам корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер», сотрудникам станции юных техников, агентству «Кактус». Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания проводят эту акцию уже в течение десяти лет. В канун нового года в магазинах-партнерах размещаются красные коробки с логотипом акции, и горожане, делая покупки для родных и близких, могут оставить в них подарок для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей-сирот.В этот раз партнерами акции стало 20 магазинов, в которых было установлено 60 коробок. Еще 12 установили на предприятиях «Норникеля». Благодаря неравнодушным норильчанам 239 ребятишек из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили свой новогодний подарок. А сам проект расширил свои границы - часть подарков была направлена воспитанникам Дудинского детского дома, а также детворе из поселка Тухард.Организаторы акции выражают благодарность руководству и коллективам магазинов – участников акции, ЗФ «Норникеля», АО «Таймыргаз», участникам корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер», сотрудникам станции юных техников, агентству «Кактус».