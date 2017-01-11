Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2017, 18:00



В Норильской художественной галерее устроят «Святки на Руси».

Все желающие могут стать участниками праздника, который начнется в воскресенье, 15 января в 16.00 в НХГ по адресу: ул. Талнахская, 78. Справки по телефону 43-35-69. Праздничную встречу устраивают в рамках завершения выставки «Стиль-Вояж» творческого объединения ГЦК Клуб флористов-дизайнеров «Галакс». В гости придут колядовщики из 8-й школы и общественной культурно-национальной организации «Украина», юные исполнители народных песен из ансамбля «Казачок». Модниц разных возрастов порадует показ нарядов «Бохо в русском стиле» от дизайнера из Нижнего Новгорода Ольги Рябовой и дефиле детской одежды и аксессуаров из валяной шерсти от норильского мастера Анны Погодиной. Готовится и игровая программа с рассказом о традициях празднования рождественских святок.Все желающие могут стать участниками праздника, который начнется в воскресенье, 15 января в 16.00 в НХГ по адресу: ул. Талнахская, 78. Справки по телефону 43-35-69.