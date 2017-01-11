Новости:

13 января 2017

16:48 Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека.

14:43 12 января авиакомпания NordStar и генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из авиапарка компании с символикой Зимней универсиады 2019.

13:43 Сегодня работники «Заполярной правды», как и все журналисты страны отмечают профессиональный праздник - день российской печати.

16:23 В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике

16:22 Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.

16:22 В Кайеркане прошло заседание круглого стола, посвященного подведению итогов городской акции «Чистый подъезд».

16:22 11 января в Норильске произошло два пожара.

16:21 14 января Публичная библиотека приглашает норильчан на день информации «Год экологии: точка отсчета».

16:20 На сайте Норильска продолжается голосование за символ города в юбилейный год, но от горожан все еще ждут идеи, эскизы и проекты.

16:19 Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года, где должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля.