Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2017, 18:01



Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу.

Под подозрение в совершении преступления попал 41-летний ранее судимый родственник потерпевшей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник присматривал за квартирой пенсионерки, когда она была на лечении за пределами города. Воспользовавшись длительным отсутствием хозяйки, мужчина, имевший беспрепятственный доступ в квартиру, похищал бытовую технику и электроинструменты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Установлено, что похищенное злоумышленник продал. В его отношении следователями отдела полиции № 3 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. За помощью в полицию обратилась женщина пенсионного возраста, сообщившая, что из ее квартиры пропала бытовая техника. Ущерб пострадавшая оценила в 82 тысячи рублей.Под подозрение в совершении преступления попал 41-летний ранее судимый родственник потерпевшей.Стражи порядка выяснили, что злоумышленник присматривал за квартирой пенсионерки, когда она была на лечении за пределами города. Воспользовавшись длительным отсутствием хозяйки, мужчина, имевший беспрепятственный доступ в квартиру, похищал бытовую технику и электроинструменты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Установлено, что похищенное злоумышленник продал. В его отношении следователями отдела полиции № 3 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.