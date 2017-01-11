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11 января 2017, 18:02



Почта России начала доставку пенсионерам единовременной выплаты в 5000 рублей.

Выплата производится гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей производится с 13 по 28 января, также с доставкой на дом. Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, или же почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль. Всего в Красноярском крае единовременную выплату получат 847 тысяч человек. На это из федерального бюджета выделено более 4,2 миллиарда рублей. С 13 по 28 января помимо пенсии и регулярных социальных выплат Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5000 рублей 15 миллионам пенсионеров.Выплата производится гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей производится с 13 по 28 января, также с доставкой на дом.Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, или же почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.Всего в Красноярском крае единовременную выплату получат 847 тысяч человек. На это из федерального бюджета выделено более 4,2 миллиарда рублей.