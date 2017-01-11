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11 января 2017, 18:03



С 1 января 2017 года повышены пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством.

Также проиндексированы ежемесячные пособия и единовременные выплаты, направленные на поддержку семей с детьми. С января 2017 года размер краевого материнского капитала с учетом индексации составил 131 806 рублей, единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей - 50 000 рублей на каждого ребенка, ежемесячное пособие, которое предоставляется многодетным родителям, одиноким матерям и родителям-инвалидам - 412 рублей на каждого ребенка. Пособия выплачиваются с учетом районного коэффициента. Индексация выплат, которые различные категории граждан получают за счет средств федерального бюджета, планируется в феврале 2017 года. В соответствии с законом края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» размер индексации составил 5,3%. Проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, ветеранам труда края, родителям и вдовам погибших военнослужащих, пенсионерам без льготного статуса. Ежемесячные денежные выплаты в крае получают более 500 тысяч человек.Также проиндексированы ежемесячные пособия и единовременные выплаты, направленные на поддержку семей с детьми. С января 2017 года размер краевого материнского капитала с учетом индексации составил 131 806 рублей, единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей - 50 000 рублей на каждого ребенка, ежемесячное пособие, которое предоставляется многодетным родителям, одиноким матерям и родителям-инвалидам - 412 рублей на каждого ребенка. Пособия выплачиваются с учетом районного коэффициента.Индексация выплат, которые различные категории граждан получают за счет средств федерального бюджета, планируется в феврале 2017 года.