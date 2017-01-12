Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 января 2017, 16:19



Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года, где должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля.

Выпускники школ этого года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в управление образования по месту жительства. Заявления подаются лично при наличии паспорта или родителями выпускника на основании документа, удостоверяющего их личность. Школьники и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимаются по решению региональной государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Напомним, два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего учебного года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. В заявлении можно указать любое количество предметов.Выпускники школ этого года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в управление образования по месту жительства. Заявления подаются лично при наличии паспорта или родителями выпускника на основании документа, удостоверяющего их личность.Школьники и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимаются по решению региональной государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.