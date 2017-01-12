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12 января 2017, 16:20



На сайте Норильска продолжается голосование за символ города в юбилейный год, но от горожан все еще ждут идеи, эскизы и проекты.

Символ, который вы выберете или предложите, станет отражением особенной атмосферы нашего северного города и украсит праздник. Пожелания и предложения необходимо направлять на e-mail: RodionovaMD@norilsk-city.ru до 1 марта. Норильск отметит свое 65-летие в 2018 году. С имеющимися эскизами можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru во вкладке «Юбилей-2018», «Голосование». Пока на выбор предложено 22 варианта символа города, один из которых может быть использован в оформлении юбилейных мероприятий года, а также при изготовлении сувенирной и полиграфической продукции. Эскизы предложили учащиеся и педагоги Норильской художественной школы. Однако организаторы предлагают норильчанам подключиться к творческому процессу и подумать, как мог бы выглядеть символ Норильска.Символ, который вы выберете или предложите, станет отражением особенной атмосферы нашего северного города и украсит праздник. Пожелания и предложения необходимо направлять на e-mail: RodionovaMD@norilsk-city.ru до 1 марта.