Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 января 2017, 16:21



14 января Публичная библиотека приглашает норильчан на день информации «Год экологии: точка отсчета».

Также в этот день гостей ждут: географическая лотерея, дартс-викторина, выставки краеведческих и редких книг, периодических изданий, новинок на абонементе и в читальном зале. Для детей будет работать уголок «Занимательная экология». Желающих ждут по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-21-01. В 13.00 в холле третьего этажа откроется фотовыставка «Путораны. Толсторог. Люди». Путоранский снежный баран, он же толсторог, обитает только на нашем труднодоступном плато. Увидеть его – большая удача для любого натуралиста. Фотографии были сделаны в ходе реализации проекта по изучению популяции толсторогов. Волонтеры, которых забросили в нехоженую тундру, не только посчитали этих редких животных, но и сняли уникальные фото- и видеоматериалы, с которыми смогут ознакомиться все посетители дня информации.Также в этот день гостей ждут: географическая лотерея, дартс-викторина, выставки краеведческих и редких книг, периодических изданий, новинок на абонементе и в читальном зале. Для детей будет работать уголок «Занимательная экология».Желающих ждут по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-21-01.