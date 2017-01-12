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12 января 2017, 16:22



В Кайеркане прошло заседание круглого стола, посвященного подведению итогов городской акции «Чистый подъезд».

В 2016 году акция проходила в пять этапов: состоялся конкурс на лучший мотивирующий знак «Мы за чистый город!»; был организован проект «Мой дом – моя крепость»; участники акции прослушали лекционный курс «ЖКХ для начинающих», и, наконец, состоялся мозговой штурм «Чистый подъезд – чистый город». В заседании круглого стола приняли участие представители школ Кайеркана, участники акции, депутаты норильского горсовета, управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями, УК «Город» и «Северный управдом», МООС «Мой дом», МУП «КОС», отдела полиции № 3, а также жители района, не равнодушные к проблемам в сфере ЖКХ. Участники круглого стола оценили качество проведения акции и обсудили планы на будущее. Эта акция проводится в Кайеркане Молодежным советом ежегодно. Ее цель – привлечь молодежь к работе по общественному контролю за деятельностью жилищных управляющих компаний, заставить людей задуматься о культуре быта и усилить профилактику правонарушений в сфере благоустройства.В 2016 году акция проходила в пять этапов: состоялся конкурс на лучший мотивирующий знак «Мы за чистый город!»; был организован проект «Мой дом – моя крепость»; участники акции прослушали лекционный курс «ЖКХ для начинающих», и, наконец, состоялся мозговой штурм «Чистый подъезд – чистый город».В заседании круглого стола приняли участие представители школ Кайеркана, участники акции, депутаты норильского горсовета, управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями, УК «Город» и «Северный управдом», МООС «Мой дом», МУП «КОС», отдела полиции № 3, а также жители района, не равнодушные к проблемам в сфере ЖКХ. Участники круглого стола оценили качество проведения акции и обсудили планы на будущее.