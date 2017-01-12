Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 января 2017, 16:22



Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.

Прием пройдет по адресу: Солнечный проезд, 7а. Хирург в этот день будет принимать пациентов с 10 до 15 часов; терапевт, терапевт на вызовах, выдача больничных листов, справочное окно и процедурный кабинет будут работать с 9 до 15 часов. Диспетчер работает с 9 до 14 часов. Телефоны диспетчера для вызова врача на дом: 46-64-51, 46-57-39.