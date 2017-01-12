Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 января 2017, 16:22

Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.

Прием пройдет по адресу: Солнечный проезд, 7а. Хирург в этот день будет принимать пациентов с 10 до 15 часов; терапевт, терапевт на вызовах, выдача больничных листов, справочное окно и процедурный кабинет будут работать с 9 до 15 часов. Диспетчер работает с 9 до 14 часов. Телефоны диспетчера для вызова врача на дом: 46-64-51, 46-57-39.

    Список новостей

 13 января 2017 
16:48   Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека. 14:43   12 января авиакомпания NordStar и генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. компания «Норникель» презентовали ...
13:43   Сегодня работники «Заполярной правды», как и все журналисты страны отмечают профессиональный праздник - день российской печати.

 12 января 2017 
16:23   В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике 16:22   Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.
16:22   В Кайеркане прошло заседание круглого стола, посвященного подведению итогов городской акции «Чистый подъезд». 16:22   11 января в Норильске произошло два пожара.
16:21   14 января Публичная библиотека приглашает норильчан на день информации «Год экологии: точка отсчета». 16:20   На сайте Норильска продолжается голосование за символ города в юбилейный год, но от горожан все еще ждут идеи, эскизы и проекты.
16:19   Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года, где должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля.

 11 января 2017 
18:03   С 1 января 2017 года повышены пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством. 18:02   Почта России начала доставку пенсионерам единовременной выплаты в 5000 рублей.
18:01   Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу. 18:01   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел в дни Рождественских святок посещает городские учреждения здравоохранения.
18:00   В Норильской художественной галерее устроят «Святки на Руси». 18:00   Подведены итоги благотворительной акции «Добрая елка».

 10 января 2017 
17:07   До 15 января продолжается прием фоторабот на конкурс карнавальных костюмов, объявленный «Забавной полянкой» накануне Нового года. 15:44   13 января В Норильске заканчивается полярная ночь.
14:56   В Старый Новый год норильчан ждут выставки, книжные презентации, спортивные соревнования.

 9 января 2017 
18:11   В наступившем году в Норильске первой родилась девочка - в 8.10 с весом 2,66 и ростом 49 см. 18:10   Андрей Самохин назначен на должность руководителя регионального агентства по управлению госимуществом.
17:20   В минобразования Красноярского края подвели итоги конкурса педагогов, успешно работающих с одаренными детьми. 17:19   Сборная Норильска по плаванию участвует в учебно-тренировочном сборе в Волгограде.
17:18   Таймырские лютые морозы сдают позиции, в Норильске заметно потеплеет. 17:14   Службы экстренного реагирования города подвели итоги новогодних каникул.
17:14   В среду, 11 января, МФК «Норильский никель» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России встретится с МФК «Динамо». 17:13   МУП «КОС» Норильска оштрафовали за ненадлежащее качество воды, сообщает Сибирское агентство новостей.
17:13   Следователи направили в суд дело о краже денег с банковской карты.

 29 декабря 2016 
16:27   В кинотеатре «Родина» открылась выставка новогодних ретрофотографий «Праздник к нам приходит...». 16:27   На смену предновогодней оттепели спешат 30-градусные морозы, сообщили в Таймырском центре по гидрометеорологии.
16:27   Ребята из школы № 8 отправили российским космонавтам подарки к Новому году. 16:26   Культурно-национальная организация «Украина» поздравила норильчан у городской елки
16:26   Дед Мороз и Снегурочка из благотворительного фонда «Территория добра» поздравляют одиноких людей и тех, у кого трудная жизненная ситуация. 16:25   Проект «Театр на ощупь» Норильского драмтеатра победил в конкурсе социальных проектов.
16:24   Интересно провести один из дней каникул приглашает Публичная библиотека. 16:24   Норильские греки для своих детей устроили новогодний утренник в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15.
16:24   В кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к встрече праздника Рождества Христова, который придет 7 января.

 28 декабря 2016 
18:01   Полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя.




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